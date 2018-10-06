«Томь» в меньшинстве сыграла вничью с «Сибирью»

Томск, , 16:03 — REGNUM Футбольный клуб «Томь» сыграл с ничейным результатом с командой из Новосибирска «Сибирь» в 15-м туре российской Футбольной национальной лиги, сообщает 6 октября Матч ТВ.

«Томь» принимала у себя дома на стадионе «Труд» «Сибирь» и в первом тайме начальный счет на табло так и не был изменен. Во втором, оставшиеся в меньшинстве после удаления на 27-й минуте встречи полузащитника Олега Шалаева, хозяева на 72-й минуте открыли счет в матче голом Айдара Лисинкова. И только за 6 минут до окончания основного времени команда из Новосибирска смогла уйти от поражения в результате точного удара по воротам Максима Васильева. Итоговый счет встречи 1:1.

По итогам 15 туров «Томь» с 31 очком делит с «Тамбовом» первую и вторую строчки турнирной таблицы, разделяя «Сибирь» с 14 — на 17-м месте.

В следующем туре «Томь» примет у себя «Сочи» 13 октября.