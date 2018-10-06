Глава испанской Ла Лиги: «Реал» занимается в некотором роде популизмом»

Мадрид, , 15:54 — REGNUM Популизмом назвал позицию президента футбольного мадридского клуба «Реал» Флорентино Перса, высказавшегося ранее против проведения матчей испанской Ла Лиги в США, президент Ла Лиги Хавьер Тебас, 6 октября в эфире CNN.

По словам Хавьера Тебаса, «Реал» говорит в разных местах разные вещи и ему стоит помнить, кто оказывает помощь в организации матчей Ла Лиги — компания Relevant, которая кроме этого организатор Международного кубка чемпионов — турнира, в котором участвует «Реал».

""Реал» занимается в некотором роде популизмом. Меня не беспокоит мнение мадридского клуба, поскольку участие в таких матчах является делом добровольным», — сказал Хавьер Тебас.

Отметим, ранее президент футбольного клуба «Реал» Флорентино Перес заявил о том, что его клуб категорически отказывается участвовать в проведении матчей Ла Лиги в США потому что это будет сделано не в интересах клубов или болельщиков.

Отметим также, что испанская футбольная лига договорилась с Relevant о том, что в течение 15 лет матчи Примеры будут проводиться на территории США и Канады. Позднее появилась информация, что капитаны всех 20 команд Примеры выступили против проведения игр с участием их клубов в США и Канаде.