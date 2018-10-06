У форварда «Уфы» Кротова диагностированное сотрясение легкое мозга

Тула, , 14:53 — REGNUM Легкое сотрясение мозга, такой диагноз был поставлен форварду российского футбольного клуба «Уфа» Вячеславу Кротову после его неудачного падения на газон в матче 10 тура РПЛ во встрече с командой тульского клуба «Арсенал», комментарий самого футболиста по этому поводу приводит 6 октября Sport 24.

«Врачи сказали, что легкое сотрясение», — цитирует Кротова издание. Также, как сообщил спортсмен, причиной сотрясения стало неудачное приземление на газон и через несколько дней он панирует вернуться на футбольное поле.

Отметим, Вячеслав Кротов получил травму в ходе прошедшего 5 октября матча между «Уфой» и «Арсеналом» из Тулы. После столкновения в ходе игры, 25-летний форвард уфимского клуба не смог самостоятельно подняться на ноги и поэтому был заменен. Позднее стало известно, что футболист был доставлен на «Скорой помощи» в местную больницу.