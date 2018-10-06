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У форварда «Уфы» Кротова диагностированное сотрясение легкое мозга

Спорт

«Врачи сказали, что легкое сотрясение», — цитирует Кротова издание

У форварда «Уфы» Кротова диагностированное сотрясение легкое мозга
Иллюстрация: Soccer.ru
Вячеслав Кротов

Тула, 6 октября 2018, 14:53 — REGNUM  Легкое сотрясение мозга, такой диагноз был поставлен форварду российского футбольного клуба «Уфа» Вячеславу Кротову после его неудачного падения на газон в матче 10 тура РПЛ во встрече с командой тульского клуба «Арсенал», комментарий самого футболиста по этому поводу приводит 6 октября Sport 24.

«Врачи сказали, что легкое сотрясение», — цитирует Кротова издание. Также, как сообщил спортсмен, причиной сотрясения стало неудачное приземление на газон и через несколько дней он панирует вернуться на футбольное поле.

Отметим, Вячеслав Кротов получил травму в ходе прошедшего 5 октября матча между «Уфой» и «Арсеналом» из Тулы. После столкновения в ходе игры, 25-летний форвард уфимского клуба не смог самостоятельно подняться на ноги и поэтому был заменен. Позднее стало известно, что футболист был доставлен на «Скорой помощи» в местную больницу.

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Футбол
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