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«Адмирал» подписал контракт с защитником Карелом Кубатом

Спорт

Контракт с 30-летним чешским хоккеистом подписан сроком на один год

«Адмирал» подписал контракт с защитником Карелом Кубатом
Benj05
Карел Кубат исполняет буллит

Владивосток, 6 октября 2018, 14:51 — REGNUM  Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» подписал договор с защитником Карелом Кубатом из Чехии, сообщает 6 октября официальный аккаунт «Адмирала» в Twitter.

Контракт с 30-летним чешским хоккеистом подписан сроком на один год.

Отметим, Карел Кубат до этого выступал только за чешские клубы и дольше всего играл за «Верву» из Литвинова. В составе этой команды хоккеист набрал в прошлом сезоне 24 (6 шайб + 18 результативных передач) баллов в 42 играх с 16 минутами штрафного времени. В этом сезоне Кубат сыграл за «Верву» 6 игр, в которых набрал 5 очков (2 шайбы + 3 результативные передачи) и заработал 4 минуты штрафа.

Хоккейный клуб «Адмирал» находится на 11-м месте в турнирной таблицы восточной конференции КХЛ.

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