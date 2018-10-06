Пресс-служба «Спартака»: Ещенко и Глушаков набирают форму в Тарасовке

Москва, , 14:17 — REGNUM Отсутствие полузащитника Дениса Глушакова и нападающего Андрея Ещенко в молодежном составе московской команды на матче с красноярским «Енисеем», закончившимся в пользу «Спартака», объяснятся тем, что оба футболиста продолжают набирать форму на базе клуба в Тарасовке, сообщила 6 октября пресс-служба московского футбольного клуба «Спартак».

По сообщению пресс-службы московского клуба, несмотря на то, что многие на трибунах ожидали увидеть Глушакова и Ещенко в молодежном составе «Спартака», «оба они в Красноярск не полетели и продолжают набирать форму в Тарасовке», на базе футбольной команды.

Отметим, что в двух предыдущих победных играх молодежного состава «Спартака» против ЦСКА и «Ростова» Глушаков и Ещенко вышли на поле.

Также стоит отметить, что футболисты были отстранены от тренировок в основном составе московского клуба после того, как поставили отметку «Нравится» под стихотворением с критикой в адрес главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, написанного московским актером Дмитрием Назаровым.