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Главный наставник «Лос-Анджелес Кингз» похвалил Илью Ковальчука

Спорт

«Более всего обнадеживала игра Анже Копитара, Ильи Ковальчука и Алекса Иафалло», — цитирует издание Джона Стивенса

Главный наставник «Лос-Анджелес Кингз» похвалил Илью Ковальчука
John Julian
Илья Ковальчук

Лос-Анджелес, США, 6 октября 2018, 14:11 — REGNUM  Главный тренер хоккейного клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Джон Стивенс прокомментировал действия своих игроков по итогам мачта его подопечных с командой клуба «Сан-Хосе», его слова приводит 6 октября LA Kings Insider.

«Более всего обнадеживала игра Анже Копитара, Ильи Ковальчука и Алекса Иафалло», — цитирует издание Джона Стивенса.

Также главный наставник лос-анджелесского клуба особо отметил игру российского нападающего клуба Ильи Ковальчука, который в этом сезоне вернулся в НХЛ. По словам Стивенса, российский форвард «много чего сделал на льду» и показал энергетику, что, по мнению главного тренера, является хорошим знаком.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, «Лос-Анджелес», в котором играет Илья Ковальчук, уступил в овертайме команде «Сан-Хосе». Российский хоккеист провел по ходу матча на льду свыше 20 минут игрового времени.

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