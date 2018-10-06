Молодежный состав «Спартака» обыграл «Енисей» на выезде

Красноярск, , 13:16 — REGNUM Молодежный состав футбольного московского клуба «Спартак» победил на выезде красноярский «Енисей», сообщает 6 октября Матч ТВ.

Встреча проходила на стадионе в Красноярске и закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет на 16-й минуте открыли хозяева голом Юрия Маринина, однако далее удача повернулась лицом к гостям: на 24-й минуте Денис Данилин сравнял счет, а на 54-й после гола Дмитрия Маркитесова молодежная команда клуба «Спартак» вышла во встрече вперед и не отдала это преимущества до конца игры.

Отметим, что в заявке на матч в молодежном составе московской команды отсутствовали полузащитник Денис Глушаков и нападающий Андрей Ещенко, которые ранее были выведены главным тренером красно-белых Массимо Каррера из основного взрослого состава команды.