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СМИ: Жозе Моуринью не уволят по итогам матча с «НьюКаслом»

Спорт

Все сообщения об этом названы слухами

СМИ: Жозе Моуринью не уволят по итогам матча с «НьюКаслом»
Steindy
Жозе Моуринью

Манчестер, Великобритания, 6 октября 2018, 12:01 — REGNUM  Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не будет уволен после матча восьмого тура между его подшефными и «Ньюкаслом», сообщает 6 октября Sky Sport.

По информации издания, руководство «МЮ» не собирается расставаться с нынешним главным наставником команды. Все сообщения об этом названы слухами.

Отметим, ранее другое издание, Mirror, распространило информацию о том, что португалец будет уволен с поста главного тренера «МЮ» после матча команды с «Ньюкаслом» независимо от результата.

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в данное время занимает десятое место в турнирной таблице английской премьер-лиги, это худшее начало сезона для команды клуба за 29 лет.

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