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«Тулуза» и «Ницца» разошлись вничью в матче чемпионата Франции

Спорт

Итоговый результат 1:1

«Тулуза» и «Ницца» разошлись вничью в матче чемпионата Франции
Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР
Ожесточенная игра

Тулуза, Франция, 6 октября 2018, 11:58 — REGNUM  С ничейным результатом закончился матч между командами футбольных клубов «Тулуза» и «Ницца» в рамках девятого тура чемпионата Франции по футболу, сообщает 6 октября Матч ТВ.

Встреча проходила в Тулузе. На 29-й минуте матча гости открыли счет после гола Бассема Срарфи, однако хозяевам удалось выровнять счет во встрече на 54-й минуте. Итоговый результат 1:1.

По итогам игры «Тулуза» с 13 очками находится на 7-м месте в турнирной таблице французского чемпионата. «Ницца» 11 очками занимает десятую строку.

В следующем туре «Ницца» примет дома команду клуба «Марсель», а «Тулуза» поедет на встречу с «Нантом».

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