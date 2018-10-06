Хэмилтон стал первым после третьей практики заездов «Ф-1» гран-при Японии

Токио, , 11:15 — REGNUM Британский пилот Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» стал первым после третьей практики свободных заездов на 17-м этапе гонок серии «Формала-1» Гран-при Японии. Об этом 6 октября сообщает Матч ТВ.

Хэмилтон также победил на первом и втором заездах практики, его лучшее время круга составило 29,599 секунды. Вторым стал Себастьян Феттель из Германии выступающий за «Феррари» (0,116 секунд ко времени Хэмилтона) на третьем коллега Феттеля по «Феррари» финн Кими Райконнен (+0,455 секунды).

Российский гонщик команды «Уильямс» Сергей Сироткин стал по итогам заездов только 18-м (+3,032 ко времени Хэмилтона).

Отметим, квалификационные заезды начались на трассе «Сузука» в 9:00 мск, а сама гонка пройдет в воскресенье 7 октября.