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Алина Загитова обновила в Японии мировой рекорд в произвольной программе

Спорт

Предыдущая максимальная оценка в данной дисциплине также принадлежала российской фигуристке

Алина Загитова обновила в Японии мировой рекорд в произвольной программе
Luu
Алина Загитова

Токио, 6 октября 2018, 11:13 — REGNUM  Двукратная олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова обновила свой мировой рекорд в индивидуальной произвольной программе на международном турнире по фигурному катанию, проходящему в Сайтаме (Япония), сообщает 6 октября RT.

Выступление Загитовой в произвольной индивидуальной программе было оценено судьями в 159,18 балла. Предыдущая максимальная оценка в данной дисциплине также принадлежала российской фигуристке, она составляла 158,5 баллов и была установлена Загитовой на турнире в Германии в конце сентября.

Отметим, рекордный результат Алины Загитовой, ровно как и достижения других спортсменов в данной дисциплине, стали возможны в результате того, что Международный союз конькобежцев (ISU) ранее утвердил изменения в судейской системе фигурного катания и обнулил все установленные до этого рекорды мира как исторические.

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Фигурное катание
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