Тренер «Каролины» заявил, что он гордится Андреем Свечниковым

Коламбус, США, , 10:42 — REGNUM Главный тренер хоккейного клуба «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал игру 18-летнего российского нападающего клуба Андрей Свечникова по итогам игры «Каролины» с «Коламбусом». Его слова 6 октября приводит официальный сайт лиги.

«Горжусь им. Ему надо еще учиться, и он хочет это делать», — заявил главный наставник «Каролины», Также Род Бриндамор добавил, что, по его мнению, Свечников станет великолепным хоккеистом в НХЛ, учитывая молодой возраст российского форварда.

«Его игра говорит о том, что НХЛ — его место», — заключил главный тренер «Каролина Харрикейнз».

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, «Каролина» победила в матче с «Коламбусом» со счетом 3:1. Андрей Свечников провел на льду около 11 минут и сделал за это время одну результативную передачу.