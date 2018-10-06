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«Сан-Хосе» победил «Лос-Анджелес» в овертайме

Спорт

Итоговый счет 3:2 в пользу «Сан-Хосе»

Лос-Анджелес, США, 6 октября 2018, 10:37 — REGNUM  Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» переиграл в овертайме команду «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 6 октября Матч ТВ.

Мачт проходил на домашней арене «Лос-Анджелеса». В первом периоде хоккеисты «Сан-Хосе» повели со счетом 2:0 после шайб Тимо Майера и Эвандера Кейна на 10-й и 14-й минуте соответственно. Однако хозяева не заставили себя долго ждать с ответом и после гола Анже Копитара на 18-й и Тайлера Тоффоли на 21-й минутах, выровняли счет.

Все решил овертайм, в котором удача оказалась благосклоннее к гостям: на 3-й минуте добавочного времени Кевин Лебланк отправил третью шайбу в ворота «Лос-Анджелеса». Итоговый счет 3:2 в пользу «Сан-Хосе».

Отметим, что этот матч стал первым за 5 лет для российского нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука, который повел в нем на льду чуть больше 20 минут.

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