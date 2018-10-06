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«Брайтон» переиграл «Вест Хэм» в АПЛ

Спорт

Встреча прошла на домашнем поле Брайтона и завершилась с минимальным счетом 1:0 в пользу хозяев

Брайтон, Великобритания, 6 октября 2018, 09:58 — REGNUM  Футбольный клуб «Брайтон» победил команду клуба «Вест Хэм» в мачте 8-го тура английской премьер-лиги АПЛ), сообщает 6 октября Sport 24.

Встреча прошла на домашнем поле Брайтона и завершилась с минимальным счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственным забитым в матче голом стал мяч форварда хозяев Гленна Мюррея на 25 минуте встречи.

По итогам матча «Брайтон» прервал серию без побед из шести игр подряд и занял 12-ю строку турнирной таблицы. Для «Вест Хэма» это пятое поражение в прошедших 8 турах АПЛ и теперь клуб опустился на 15-е место.

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Футбол
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