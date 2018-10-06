«Каролина» обыграла «Коламбус» на выезде

Коламбус, США, , 09:59 — REGNUM Команда хоккейного клуба «Каролина Харрикейнз» оказалась сильнее в противостоянии с командой «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 6 октября Матв ТВ.

Мачт проходил в Коламбусе и закончился со счетом 3:1 в пользу гостей. Шайбы в составе «Каролины» забили: Джордан Мартинук (2-я минута), Себастьян Ахо (27-я) и Майкл Ферланд (46-я). Хозяева смогли ответить на это всего один раз на 13-й минуте голом Брендона Дубински.

Из российских хоккеистов в матче отличился 18-летний нападающий «Каролины» Андрей Свечников, сделавший результативную передачу на Мартинука и набравший второе очко подряд в играх НХЛ.