Макгрегор попытался начать бой с Нурмагомедовым на взвешивании

Лас-Вегас, США, , 07:33 — REGNUM Ирландский боец Конор Макгрегор попытался спровоцировать потасовку с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым во время торжественной церемонии взвешивания в Лас Вегасе 6 октября. Видео выложено в Twitter Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

6 октября Нурмагомедов и Макгрегор прошли взвешивание перед боем. После взвешивания бойцы провели для прессы «дуэль взглядов».

Во время позирования для камер Макгрегор попытался устроить потасовку. Ирландский боец ударил по рукам действующего чемпиона UFC. Нурмагомедов не ответил на провокацию, а администрация UFC успокоила Макгрегора.

Напомним, бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Магрегором за звание чемпиона UFC в легком весе состоится 6 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, перед боем бойцы нелестно отзывались друг о друге, а 5 октября Хабиб Нурмагомедов заявил, что не пожмет руку Конору Макгрегору после боя.