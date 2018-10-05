Нурмагомедов может стать кунаком горцев Северной Осетии

Владикавказ, , 16:48 — REGNUM Жители села Куссу Северной Осетии, которое считается одним из самых высокогорных населенных пунктов России, присвоят звание почетного жителя бойцу Хабибу Нурмагомедову в случае его победы над Конором Макгрегором, пишет «Слово».

Как рассказал изданию руководитель патриотического клуба «Родина» Тимур Карданов, Хабиб — тоже горец, он близок жителям высокогорного Дигорского ущелья, а на Кавказе «привыкли болеть за своих спортсменов».

В селе Куссу проживают порядка 20 человек. В день боя они соберутся перед телевизором в доме местного жителя Александра Чегаева. Перед трансляцией поединка хозяин накроет стол с тремя осетинскими пирогами, что будет означать пожелание удачного исхода для россиянина.

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 октября. В преддверии поединка в поддержку российского бойца был запущен флешмоб, участники которого выкладывают в соцсетях свои фотографии в головных уборах с хештегом #вшапкезахабиба. К акции присоединились и российские политики Владимир Жириновский и Николай Валуев.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ближайшее время будет издана книга-автобиография Хабиба Нурмагомедова. Книга будет называться «Khabib Time» и выйдет на шести языках.

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