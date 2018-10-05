Дель Потро разгромил Краиновича в четвертьфинале турнира в Пекине

Пекин, , 15:02 — REGNUM Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро одержал победу над представителем Сербии Филипом Краиновичем в четвертьфинале турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 1 час 3 минуты, завершилась со счётом 6:3, 6:0.

Дель Потро 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс и две ошибки на подаче.

В полуфинале Дель Потро встретится с итальянским теннисистом Фабио Фоньини, который обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дель Потро в первом круге турнира в Пекине одержал победу над испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом. После этого он взял верх над российским теннисистом Кареном Хачановым.

Читайте также: Дель Потро вышел во второй круг турнира в Пекине и сыграет с Хачановым