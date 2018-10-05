В 2018 году Россия выплатила $881 тыс. в бюджет WADA

Москва, , 14:50 — REGNUM Россия выплатила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) более $881 тыс. в 2018 году. Об этом 5 октября сообщается на сайте агентства.

Выплаченная сумма является обязательным взносом, которые делают страны, сотрудничающие с WADA. Отмечается, что такую же сумму выплатили Германия, Италия, Франция и Великобритания.

Наибольшие взносы в бюджет агентства в текущем году должны внести США (более $2,3 млн), Япония (более $1,5 млн) и Канада (более $1,1 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября WADA признало российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Большинство членов исполкома WADA приняли решение о восстановлении РУСАДА в правах «при соблюдении строгих условий».

В частности, до конца 2018 года РУСАДА должно предоставить в распоряжение WADA образцы допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории. В противном случае РУСАДА может быть вновь лишено статуса.

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