Пятница, 5 Октября 2018 года
15:11:02 МСК

Возняцки вышла в полуфинал турнира в Пекине

Спорт

В четвертьфинале Возняцки обыграла Синякову со счётом 6:2, 6:2

Возняцки вышла в полуфинал турнира в Пекине
Joshua Sadli
Каролина Возняцки

Пекин, 5 октября 2018, 14:33 — REGNUM  Датская теннисистка Каролина Возняцки одержала победу над представительницей Чехии Катержиной Синяковой в четвертьфинале турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 1 час 7 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Возняцки три раза подала навылет и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса и три ошибки на подаче.

За выход в финал Возняцки поспорит с победительницей матча между китайской теннисисткой Ван Цян и представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.

Напомним, турнир в Пекине проходит с 1 по 7 октября.

Читайте также: Павлюченкова и Севастова с победы стартовали в парном турнире в Пекине

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить