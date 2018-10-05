Возняцки вышла в полуфинал турнира в Пекине

Пекин, , 14:33 — REGNUM Датская теннисистка Каролина Возняцки одержала победу над представительницей Чехии Катержиной Синяковой в четвертьфинале турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 1 час 7 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Возняцки три раза подала навылет и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса и три ошибки на подаче.

За выход в финал Возняцки поспорит с победительницей матча между китайской теннисисткой Ван Цян и представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.

Напомним, турнир в Пекине проходит с 1 по 7 октября.

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