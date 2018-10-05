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Два игрока «Зенита» вошли в команду недели в Лиге Европы

Спорт

В число лучших вошли голкипер Андрей Лунёв и полузащитник Леандро Паредес

Санкт-Петербург, 5 октября 2018, 13:47 — REGNUM  Два футболиста санкт-петербургского «Зенита» включены в символическую сборную второго тура группового этапа Лиги Европы. Об этом 5 октября сообщается на сайте УЕФА.

В число лучших по итогам прошедшего игрового дня вошли голкипер Андрей Лунёв и полузащитник Леандро Паредес. Лунёв в матче со «Славией» оставил свои ворота в неприкосновенности, а Паредес отдал голевую передачу на Кокорина, благодаря которой был забит единственный гол в матче.

Также в команду недели попали защитники Сократис Папастатопулос («Арсенал»), Джеймс Таверньер («Рейнджерс»), Данни да Коста («Айнтрахт»), Ибраима Конате («Лейпциг»), полузащитники Марин Томасов («Астана»), Филип Костич («Айнтрахт»), Кристоффер Захариассен («Сарспборг»), нападающие Альфредо Морелос («Рейнджерс») и Лео Жаба (ПАОК).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зенит» одержал победу над «Славией» во втором туре группового этапа Лиги Европы со счётом 1:0.

Читайте ранее в этом сюжете: «Зенит» добился минимальной победы над пражской «Славией» со счетом 1:0

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