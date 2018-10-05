«Трактор» потерпел поражение от «Куньлуня» в КХЛ

Пекин, , 13:34 — REGNUM Китайский «Куньлунь Ред Стар» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе китайского клуба заброшенными шайбами отличились Джастин Фонтейн и Патрик Лунд.

На сегодняшний день «Трактор» занимает 18-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 11 очков в 13 матчах. «Куньлунь» идёт на 16-м месте, в его активе 12 очков после 13 игр.

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — «Трактор» (Челябинск) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

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