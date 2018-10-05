Платини поддержал выдвижение Инфантино на пост главы ФИФА

Париж, , 12:51 — REGNUM Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино признался, что получил одобрение бывшего главы УЕФА Мишеля Платини на его выдвижение в качестве претендента на должность руководителя ФИФА, когда Инфантино колебался. Об этом глава ФИФА заявил в интервью газете L’Equipe.

Читайте также: Инфантино примет участие в выборах главы ФИФА в 2019 году

«Я обратился к нему лично, — сказал Инфантино. — Мы обсудили ситуацию, мою кандидатуру. Я пришёл к нему, чтобы спросить его мнение и заручиться поддержкой. Он дал мне свое согласие».

Как сообщало ИА REGNUM, Мишель Платини, который на тот момент возглавлял УЕФА, в июле 2015 года выдвинул свою кандидатуру на пост президента ФИФА. Однако 21декабря того же года комиссия по этике ФИФА отстранила главу Союза европейских футбольных ассоциаций и президента ФИФА Йозефа Блаттера на 8 лет от какой бы то ни было деятельности в футболе — как на национальном, так и международном уровне.

Ранее по теме: Платини снял свою кандидатуру с выборов президента ФИФА

Блаттер и Платини будут опротестовывать решение ФИФА

Блаттер ушёл в отставку с поста президента ФИФА после громкого коррупционного скандала в федерации в 2015 году спустя три дня после очередного переизбрания. В феврале 2016 года президентом ФИФА был избран Джанни Инфантино. Во втором туре голосования он набрал 115 голосов из 207 возможных.

Новые выборы главы организации пройдут 5 июля 2019 года в Париже. Инфантино заявил, что будет рад участвовать в новом голосовании.

Читайте ранее в этом сюжете: Новым главой ФИФА стал Джанни Инфантино