Андрей Тихонов ушёл с поста главного тренера «Крыльев Советов»

Самара, , 12:29 — REGNUM Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов покинул свой пост. Об этом 5 октября сообщается на сайте клуба.

«Крылья Советов» провели перед матчем с «Динамо» предматчевую тренировку, которая стала заключительной для Андрея Тихонова в качестве главного тренера команды.

«Я всегда чувствовал себя в Самаре как дома. И выходя на поле как игрок «Крыльев», и выводя команду на матчи в качестве тренера. Не прощаюсь с городом и с командой — здесь у меня много друзей, я всегда буду рад приехать в Самару в любое время», — сказал Тихонов.

Напомним, Тихонов стал главным тренером «Крыльев Советов» летом 2017 года. Под его руководством команда вышла из ФНЛ в премьер-лигу.

На сегодняшний день самарский клуб идёт на предпоследнем, 15-м месте в чемпионате России. В активе команды семь очков после девяти туров.

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