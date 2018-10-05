Форвард «Питтсбурга» Гюнцель признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Вашингтон, , 12:14 — REGNUM Первой звездой игрового дня регулярного чемпионата НХЛ признан форвард «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель. Об этом сообщается на сайте лиги.

Гюнцель оформил дубль в матче своей команды против действующего обладателя Кубка Стеэнли «Вашингтон Кэпиталз». Благодаря этому «Пингвинз» победили в овертайме 7:6.

Второй звездой стал вратарь «Бостон Брюинз» Ярослав Галак, который отразил 32 броска в матче с «Баффало Сэйбрз» и в итоге оставил свои ворота в неприкосновенности — 4:0.

Замкнул тройку голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп, отразивший 30 бросков по своим воротам в матче с «Аризоной Койотс», благодаря чему его команда выиграла со счётом 3:0.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Питтсбург «одержал победу над «Вашингтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 7:6.

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