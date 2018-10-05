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Нурмагомедов покинул пресс-конференцию, не дождавшись Макгрегора

Спорт

«Если кто-то опаздывает, это не мои проблемы», — сказал Нурмагомедов

Лас-Вегас, США, 5 октября 2018, 11:57 — REGNUM  Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов покинул пресс-конференцию, не дождавшись опоздавшего Конора Макгрегора. Об этом сообщает «Чемпионат».

"Мне не нужно никого ждать. Здесь все — фанаты, пресса. Удивлён ли я, что Конора сейчас здесь нет? Я о нём не думаю. У меня есть расписание: вот наступило назначенное время. Если кто-то опаздывает, это не мои проблемы», — сказал Нурмагомедов.

Пришедший позже Макгрегор объяснил опоздание тем, что в городе большие пробки.

Напомним, 6 октября в Лас-Вегасе состоится бой между Нурмагомедовым и Макгрегором за титул чемпиона UFC в лёгком весе. Ранее оба бойца неоднократно высказывались оскорбительно друг о друге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нурмагомедов заявил, что после боя не пожмёт руку Макгрегору.

Читайте ранее в этом сюжете: Нурмагомедов заявил, что после боя не пожмёт руку Макгрегору

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