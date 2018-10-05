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MotoGP: Хорхе Лоренсо госпитализирован после ужасающего падения

Спорт

Подробностей о состоянии здоровья спортсмена еще не поступало

Бурирам, Таиланд, 5 октября 2018, 11:42 — REGNUM  Пилот MotoGP Хорхе Лоренсо был госпитализирован после тяжелейшего падения во второй сессии свободной практики Гран-При Таиланда 5 октября, пишет газета ABC.

Испанский гонщик потерял контроль над своим мотоциклом Ducati в третьем повороте. При падении мотоцикл сделал несколько оборотов в воздухе и едва не разорвался пополам. Представители команды Ducati предположили, что двигатель болида выключился на полном ходу.

Пилот был доставлен в госпиталь на машине скорой помощи. Он находится в сознании, медики еще не предоставили информации о состоянии его здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, на предыдущем этапе чемпионата Лоренсо получил травму стопы.

Напомним, на данный момент в чемпионате лидирует пилот команды Repsol Honda Марк Маркес. Ближайшая гонка состоится 7 октября.

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