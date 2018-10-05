Президент ФИФА поздравил Дворковича с победой на выборах главы ФИДЕ

Цюрих, Швейцария, , 11:35 — REGNUM Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поздравил бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича с победой на выборах главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ), соответствующее заявление опубликовано 5 октября на официальном сайте ФИДЕ.

«Я хотел бы сердечно поздравить и пожелать вам всего доброго по случаю вашего избрания президентом Международной шахматной федерации», — говорится в письме.

Напомним, Аркадий Дворкович был избран президентом Международной шахматной федерации 3 октября в грузинском Батуми.

При этом его оппонент, президент греческой шахматной федерации Георгиус Макропулос остался недоволен итогами выборов, заявив, что они проходили якобы в неравных условиях, поскольку Дворковичу будто бы оказывал помощь дипломатический корпус РФ. Однако никаких доказательств Макропулос не предоставил.

Читайте ранее в этом сюжете: Аркадий Дворкович стал президентом ФИДЕ