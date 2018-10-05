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Президент ФИФА поздравил Дворковича с победой на выборах главы ФИДЕ

Спорт

Дворкович был избран президентом ФИДЕ 3 октября

Цюрих, Швейцария, 5 октября 2018, 11:35 — REGNUM  Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поздравил бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича с победой на выборах главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ), соответствующее заявление опубликовано 5 октября на официальном сайте ФИДЕ.

«Я хотел бы сердечно поздравить и пожелать вам всего доброго по случаю вашего избрания президентом Международной шахматной федерации», — говорится в письме.

Напомним, Аркадий Дворкович был избран президентом Международной шахматной федерации 3 октября в грузинском Батуми.

При этом его оппонент, президент греческой шахматной федерации Георгиус Макропулос остался недоволен итогами выборов, заявив, что они проходили якобы в неравных условиях, поскольку Дворковичу будто бы оказывал помощь дипломатический корпус РФ. Однако никаких доказательств Макропулос не предоставил.

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