«Филадельфия» одержала победу над «Вегасом» на старте сезона НХЛ

Лас-Вегас, США, , 10:31 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

Счёт в матче открыли хоккеисты «Вегаса», первом периоде отличился Джонатан Маршессо. После этого игроки «Филадельфии» отправили в ворота соперника пять шайб, отличились Оскар Линдблом, Уэйн Симмондс, оформивший дубль, Роберт Хег и Скотт Лотон.

В третьем периоде «Вегасу» удалось только отыграть один гол, причём играя в меньшинстве. Это сделал Пьер-Эдуар Белльмар.

Напомним, в прошлом сезоне «Вегас», который был дебютантом НХЛ, сумел дойти до финала Кубка Стэнли, в котором проиграл «Вашингтону».

«Вегас Голден Найтс» (Лас-Вегас) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 1:5 (1:2, 0:3, 1:0).

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