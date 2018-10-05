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Хэмилтон показал лучший результат на первой свободной практике в Японии

Спорт

Хэмилтон проехал лучший круг за 1 минуту 28,691 секунды

Токио, 5 октября 2018, 10:11 — REGNUM  Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», показал лучший результат в первой свободной практике на Гран-при Японии, проходящем на трассе «Судзука».

Хэмилтон проехал лучший круг за 1 минуту 28,691 секунды. Второй результат у его партнера по команде Валттери Боттаса (+0,446 секунды). Замкнул тройку австралиец Дэниел Риккьярдо из «Ред Булл» (+0,682).

Отметим, что российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал 19-й результат (+3,822). Его напарник по команде канадец Лэнс Стролл стал 16-м (+2,817).

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