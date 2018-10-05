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Макгрегор рассказал, когда станет долларовым миллиардером

Спорт

Ирландский боец намерен заработать $1 млрд через пять лет

Лас-Вегас, США, 5 октября 2018, 09:29 — REGNUM  Ирландский боец смешанных боевых искусств (MMA) Конор Магрегор заявил, что через пять лет станет долларовым миллиардером. Об этом он рассказал на пресс-конференции перед поединком с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

«Когда я стану миллиардером? Спасибо за вопрос. В 35 лет. Да, думаю, в 35», — заявил 30-летний спортсмен.

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Макгрегором за звание чемпиона UFC в лёгком весе состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Ранее оба бойца неоднократно высказывались оскорбительно друг о друге.

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