России и Украине предложили провести товарищеский футбольный матч

Москва, , 09:12 — REGNUM Международная организация Sport for all предложила России и Украине провести товарищеский матч по футболу. Об этом заявил глава организации Янис Кузинс, 5 октября сообщают «Известия».

"Мы подготовили соответствующее обращение к Российскому футбольному союзу и Федерации футбола Украины. Отправлено оно будет на следующей неделе. Спорт — это дружба, и, несмотря на то, что он должен оставаться вне политики, он является важной составляющей для налаживания отношений», — заявил Кузинс.

Он отметил, что матч должен пройти на нейтральной территории, например, в Сербии, которая удобна как для украинских, так и российских болельщиков.

По его словам, спортивное мероприятие должно быть приурочено к 27-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Украиной. Дипломатические отношения между странами были установлены 14 февраля 1992 года.

Напомним, в 2014 году Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение не допускать встреч российских и украинских команд из соображений безопасности.

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