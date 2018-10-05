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Россия приблизилась к Франции в рейтинге УЕФА

Спорт

Россия набрала 1,166 балла, тогда как Франции удалось заработать только 0,666 балла

Россия приблизилась к Франции в рейтинге УЕФА
Футбол

Москва, 5 октября 2018, 08:58 — REGNUM  В рейтинге ассоциаций УЕФА Россия приблизилась к Франции по итогам еврокубковых матчей второго тура. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Россия набрала 1,166 балла в таблице коэффициентов. ЦСКА одержал победу над «Реалом» (1:0), «Зенит» обыграл «Славию» (1:0). «Краснодар» победил в матче с «Севильей» (2:1). Кроме того, «Спартак» сыграл вничью с «Вильярреалом» (3:3), а «Локомотив» проиграл «Шальке» (0:1).

Франции удалось заработать только 0,666 балла. ПСЖ одержал победу над «Црвеной Звездой» (6:1), «Лион» сыграл вничью с «Шахтёром» (2:2), «Марсель» сыграл вничью с «Аполлоном» (2:2), «Монако» проиграл «Боруссии» (0:3), «Бордо» проиграл «Копенгагену» (1:2), «Ренн» проиграл «Астане» (0:2).

Рейтинг ассоциаций УЕФА:

  1. Испания — 89,712
  2. Англия — 67,748
  3. Италия — 67,725
  4. Германия — 62,641
  5. Франция — 52,165
  6. Россия — 47,049
  7. Португалия — 41,632
  8. Украина — 35,900
  9. Бельгия — 35,500
  10. Турция — 32,200

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Еврокубки УЕФА
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