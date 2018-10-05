«Милан» одержал волевую победу над «Олимпиакосом»

Милан, Италия, , 08:29 — REGNUM «Милан» одержал победу над греческим «Олимпиакосом» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:1.

На 14-й минуте футболисты «Олимпиакоса» вышли вперёд благодаря голу Мигеля Герреро.

«Милан» во втором тайме смог забить три гола за девять минут. Дубль оформил нападающий Патрик Кутроне, ещё один гол записал на свой счёт форвард Гонсало Игуаин.

На сегодняшний день в группе F лидирует «Милан», набравший шесть очков. «Бетис» занимает второе место с четырьмя очками. «Олимпиакос» набрал одно очко и идёт третьим. Замыкает таблицу «Дюделанж», не набравший баллов.

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