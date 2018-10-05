«Колорадо» одержал победу над «Миннесотой» благодаря 20 сэйвам Варламова

Денвер, США, , 08:03 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

Счёт в матче открыли хоккеисты «Миннесоты». Отличился нападающий Зак Паризе. «Колорадо» отыгрался благодаря точному броску Карла Сёдерберга.

Победную шайбу забросил во втором периоде форвард «Эвеланш» Натан Маккинон. В заключительном отрезке матча Микко Рантанен и Джей Ти Комфер поразили пустые ворота «Миннесоты».

Отметим, что российский голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил в этом матче 20 бросков.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ сезона 2018/19 стартовал 3 октября.

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

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