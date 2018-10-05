Нурмагомедов заявил, что после боя не пожмёт руку Макгрегору

Лас-Вегас, США, , 07:44 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что не пожмёт руку ирландцу Конору Макгрегору после боя. Об этом 5 октября сообщает «Р-спорт».

Нурмагомедов на вопрос, пожмет ли он руку Макгрегору после поединка, ответил: «Нет». Ирландец также отказался от «заключения мира» с российским бойцом.

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Макгрегором за звание чемпиона UFC в лёгком весе состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Ранее оба бойца неоднократно высказывались оскорбительно друг о друге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нурмагомедов и Макгрегор провели открытые тренировки перед боем на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

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