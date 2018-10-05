«Питтсбург» одержал победу над «Вашингтоном» в суперрезультативном матче

Питтсбург, США, , 07:23 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 7:6.

В составе «Питтсбурга» дубли оформили Джейк Гюнцель и Крис Летанг. Ещё по голу забили Джейми Олексяк, Дерик Брассар и Евгений Малкин.

В составе «Вашингтона» отличились Якуб Врана, Брукс Орпик, Александр Овечкин, Джон Карлсон, а также Ти Джей Оши, оформивший дубль.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ сезона 2018/19 стартовал 3 октября. В первом матче «Вашингтон» разгромил «Бостон» со счётом 7:0.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 7:6 (2:3, 3:1, 1:2, 1:0).

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