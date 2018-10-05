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«Спартак» упустил победу в матче с «Вильярреалом» на последней минуте

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:3

Москва, 5 октября 2018, 06:46 — REGNUM  Московский «Спартак» сыграл вничью с испанским «Вильярреалом» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:3.

«Спартак» дважды был вынужден отыгрываться после голов игроков «Вильярреала» Карла Экамби и Пабло Форнальоса. В составе российского клуба дубль оформил нападающий Зе Луиш, забивший один из голов с пенальти.

На 85-й минуте Лоренсо Мельгарехо вывел «Спартак» вперёд. Однако удержать победный счёт красно-белым не удалось. По истечении основного и добавленного времени немецкий арбитр Даниэль Зиберт назначил пенальти в ворота «Спартака», который реализовал Санти Касорла.

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На сегодняшний день в группе G лидирует шотландский «Рейнджерс», набравший четыре очка. «Рапид» занимает второе место с тремя очками. «Вильярреал» идёт третьим с двумя очками. Замыкает таблицу «Спартак», который набрал одно очко.

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