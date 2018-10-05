«Краснодар» одержал волевую победу над «Севильей»

Краснодар, , 06:37 — REGNUM «Краснодар» одержал волевую победу над испанской «Севильей» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 43-й минуте полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе срезал мяч в свои ворота. Во втором тайме российский клуб смог не только отыграться, но и вырвать победу.

На 69-й минуте в составе «Краснодара» отличился полузащитник Маурисио Перейра, а на 88-й минуте победный мяч забил Торнике Окриашвили. Стоит отметить, что оба игрока вышли на замену во втором тайме.

На сегодняшний день в группе J лидирует «Краснодар», набравший шесть очков. «Севилья» и «Стандард» имеют в своём активе по три очка. Замыкает таблицу «Акхисар», который не набрал баллов.

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