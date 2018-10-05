Огонь зимней Универсиады – 2019 привезут в Симферополь

Симферополь, , 03:41 — REGNUM Симферополь готовится встретить огонь зимней Универсиады — 2019. Эстафета огня в городе состоится 6 октября, сообщили ИА REGNUM в исполнительной дирекции Студенческих игр в Красноярске.

В дирекции уточнили, что Симферополь впервые в истории принимает такое крупное спортивное событие. Эстафета стартует на территории Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Общая протяженность маршрута — 5 200 м. 25 факелоносцев пронесут огонь мимо Ботанического сада им. Н. В. Багрова, Дома Мильгаузена, Дворца пионеров и других достопримечательностей.

Среди факелоносцев — чемпион мира по трековым велогонкам Любомир Полатайко, олимпийский чемпион по стрельбе из винтовки Артур Айвазян, чемпион мира по армспорту Артем Тайнов и другие.

Завершится симферопольский этап эстафеты на площади им. В. И. Ленина, где зажгут городскую чашу огня. Красноярский край в Симферополе представит председатель регионального парламента Дмитрий Свиридов.

В дирекции уточнили, что из Симферополя огонь зимней Универсиады — 2019 отправится в Ростов-на-Дону, где эстафета состоится 8 октября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада состоится в марте 2019 года в столице Красноярского края — городе Красноярске. Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября 2018 года в итальянском Турине. Затем огонь побывал в Алма-Ате (Казахстан) и в Харбине (Китай).

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Затем — с Москвы — начался российский этап эстафеты огня. После этого огонь пронесли по улицам Калининграда.

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Всего российский этап эстафеты включает 30 крупных городов страны и завершится 1 марта 2019 года в Красноярске.

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