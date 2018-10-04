Томас Бах прокомментировал восстановление статуса РУСАДА

Буэнос-Айрес, , 22:33 — REGNUM Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает «полностью демократическим решением» восстановление в правах Россиского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом он заявил 4 октября на пресс-конференции в Буэнос-Айресе.

«Это решение было принято большим числом представителей WADA, включая членов спортивного сообщества и представителей государств, и оно было основано на выводах специальной комиссии», — сказал глава МОК.

При этом он отметил, что теперь «мяч находится на стороне России», и Москва «должна отреагировать» на решение Всемирного антидопингового агентства.

Напомним, 20 сентября исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) большинством голосов принял решение о признании РУСАДА соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

При этом президент организации Крейг Риди заявил, что РУСАДА восстанавливается в правах «при соблюдении строгих условий» и может быть вновь отстранено, если до конца текущего года не предоставит доступ к пробам из Московской антидопинговой лаборатории.

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