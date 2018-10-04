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В Nike «глубоко обеспокоены» в связи с обвинениями против Криштиану Роналду

Спорт

Компания будет «внимательно следить за ситуацией»

Лиссабон, 4 октября 2018, 22:23 — REGNUM  Компания Nike испытывает «глубокое беспокойство» в связи с обвинениями в изнасиловании против футболиста Криштиану Роналду, 4 октября передает агентство Associated Press.

«Мы глубоко обеспокоены тревожными заявлении и будем продолжать внимательно следить за ситуацией», — говорится в заявлении Nike.

Компания Nike, один из крупнейших мировых производителей одежды и обуви, заключила контракт с Роналду ещё в 2003 году.

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