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«Зенит» добился минимальной победы над пражской «Славией» со счетом 1:0

Спорт

«Зенит», одержав первую победу в Лиге Европы и набрав 4 очка после двух туров, поднялся на первую строчку. «Славия» с 3-мя очками идет позицией ниже

Санкт-Петербург, 4 октября 2018, 21:50 — REGNUM  4 октября на стадионе «Крестовский» был разыгран матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Зенит» и «Славия». Противостояние завершилось минимальной победой «сине-бело-голубых».

Единственный мяч на 80-й минуте матча забил российский скоростной форвард Александр Кокорин, замкнув передачу Леандро Паредеса — 1:0.

Статистика матча («Зенит"/"Славия»)

Удары 6/16

Удары в створ 2/10

Владение 42%/58%

Фолы 6/16

Угловые 2/13

«Зенит», одержав первую победу в Лиге Европы и набрав 4 очка после двух туров, поднялся на первую строчку. «Славия» с 3-мя очками идет позицией ниже.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванвоич, Нету, Набиуллин, Паредес, Краневиттер, Ерохин, Дриусси, Мак, Дзюба.

«Славия»: Коларж, Цоуфаль, Нгади-Нгаджи, Кудела, Борил, Змргал, Гушбауэр, Стох, Соучек, Траоре, Матусек.

Главный арбитр матча: Хюсейин Гечек.

Предупреждения: Соучек — 36, Балута — 60.

Голы: Кокорин 80 — 1:0.

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Еврокубки УЕФА
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