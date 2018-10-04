Определились кандидаты на проведение Олимпийских игр 2026 года

Буэнос-Айрес, , 21:00 — REGNUM Исполнительный комитет МОК отобрал три страны в качестве претендентов на проведение Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на пресс-конференции 4 октября в Буэнос-Айресе.

По его словам, на проведение соревнований претендуют канадский город Калгари, шведская столица Стокгольм и итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо, выступившие с совместной заявкой.

Напомним, до истечения срока подачи заявок 31 марта 2018 года о желании принять у себя Олимпиаду-2026 заявили семь стран: Австрия, Италия, Канада, Турция, Швейцария, Швеция и Япония.

Окончательно столица зимних Олимпийских игр 2026 года будет определена осенью 2019 года.