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Определились кандидаты на проведение Олимпийских игр 2026 года

Спорт

На проведение Олимпиады претендуют города Канады, Швеции и Италии

Буэнос-Айрес, 4 октября 2018, 21:00 — REGNUM  Исполнительный комитет МОК отобрал три страны в качестве претендентов на проведение Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на пресс-конференции 4 октября в Буэнос-Айресе.

По его словам, на проведение соревнований претендуют канадский город Калгари, шведская столица Стокгольм и итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо, выступившие с совместной заявкой.

Напомним, до истечения срока подачи заявок 31 марта 2018 года о желании принять у себя Олимпиаду-2026 заявили семь стран: Австрия, Италия, Канада, Турция, Швейцария, Швеция и Япония.

Окончательно столица зимних Олимпийских игр 2026 года будет определена осенью 2019 года.

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Олимпийские игры
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