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На чемпионате мира по волейболу сборная Казахстана проиграла все матчи

Спорт

Сборная не смогла выиграть ни одну партию

Токио, 4 октября 2018, 15:52 — REGNUM  Женская сборная Казахстана по волейболу проиграла пять матчей подряд на чемпионате мира в Японии, сообщает 4 октября издание Informburo.

В заключительном матче с Бразилией Казахстан проиграл со счетом 0:3 (11:25, 20:25, 13:25), заняв последнее место в группе D. Ранее волейболисты проиграли сборной Кении, Пуэрто-Рико, Доминиканской республики и Сербии.

Напомним, в 2010 году на чемпионате мира по волейболу в Японии женская команда Казахстана проиграла пять матчей подряд. На Азиатских играх 2018 года в Индонезии сборная заняла пятое место.

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Волейбол
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