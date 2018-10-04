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В Краснодаре из-за матча Лиги Европы продлили работу транспорта

Спорт

Работа трамваев и автобусов продлена до часа ночи

Краснодар, 4 октября 2018, 15:42 — REGNUM  Работу муниципального общественного транспорта в Краснодаре 4 октября, в день проведения матча в рамках Лиги Европы по футболу, продлили до 01:00. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«Для удобства болельщиков за несколько часов до встречи весь общественный транспорт, который перевозит пассажиров в направлении стадиона ФК «Краснодар», будет ходить с минимальными интервалами, как в дневное время. Работа трамваев и автобусов будет продлена до часа ночи, чтобы развести в разные микрорайоны города болельщиков после матча», — сообщил заместитель директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

Речь идет о семи автобусных и трех трамвайных маршрутах — всего здесь будет работать более 100 единиц подвижного состава.

Напомним, сегодня на стадионе ФК «Краснодар» в рамках группового тура Лиги Европы местный клуб встречается с «Севильей» (Испания), матч начнется в 22:00.

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Футбол
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