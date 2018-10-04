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«Спартак» отстранил от работы диктора домашнего стадиона

Спорт

Орлов работал на домашних матчах «Спартака» на стадионе «Открытие Арена»

Москва, 4 октября 2018, 15:00 — REGNUM  Московский «Спартак» отстранил от работы диктора домашнего стадиона Максима Орлова. Об этом 4 октября сообщает «Чемпионат».

Орлов работал на домашних матчах «Спартака» на стадионе «Открытие Арена». Он был отстранён до матча с «Ростовом» в рамках девятого тура Российской Премьер-Лиги, в котором команда проиграла со счётом 0:1.

Отмечается, что многие болельщики «Спартака» выразили недовольство по поводу увольнения диктора и выразили желание вернуть его на стадион.

Напомним, после девяти туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 15 очков.

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