Пермяк завоевал кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Пермь, , 15:06 — REGNUM Пермский летающий лыжник Евгений Климов стал чемпионом мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Это историческая победа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минспорта Пермского края.

Впервые в истории Россия одержала столь грандиозную победу в этом виде спорта. Стоит отметить, Кубок мира проходит более 25 лет.

Бывший лыжный двоеборец Евгений Климов после Олимпиады в Сочи в 2015 году перешел на чистые прыжки. В январе 2017 спортсмен поднялся на пьедестал этапа самого престижного турнира летающих лыжников «Турне Четырёх Трамплинов».

И вот новая победа — Кубок мира. Климов обошел серебряного призера Карла Гейгера (Германия) более чем на 100 очков. На счету Климова 555 очков, Гейгера — 416. Тренером Евгения Климова уже много лет является пермяк — Александр Гаранин.