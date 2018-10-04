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Пермяк завоевал кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Спорт

Россия впервые добилась такой победы в этом виде спорта

Пермь, 4 октября 2018, 15:06 — REGNUM  Пермский летающий лыжник Евгений Климов стал чемпионом мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Это историческая победа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минспорта Пермского края.

Впервые в истории Россия одержала столь грандиозную победу в этом виде спорта. Стоит отметить, Кубок мира проходит более 25 лет.

Бывший лыжный двоеборец Евгений Климов после Олимпиады в Сочи в 2015 году перешел на чистые прыжки. В январе 2017 спортсмен поднялся на пьедестал этапа самого престижного турнира летающих лыжников «Турне Четырёх Трамплинов».

И вот новая победа — Кубок мира. Климов обошел серебряного призера Карла Гейгера (Германия) более чем на 100 очков. На счету Климова 555 очков, Гейгера — 416. Тренером Евгения Климова уже много лет является пермяк — Александр Гаранин.

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Прыжки с трамплина
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