Защитник сборной Исландии признался в любви к Ростову-на-Дону

Ростов-на-Дону, , 14:21 — REGNUM Защитник сборной Исландии и футбольного клуба «Ростов» Рагнар Сигурдссон считает, что атмосфера в Ростове-на-Дону гораздо приятнее, чем в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба жёлто-синих.

«Конечно, Ростов намного лучше. Что-то общее есть в этих городах, но здесь атмосфера гораздо приятнее. Могу сказать, что город на топ-уровне. Отмечу удобство Ростова, в котором всё самое необходимое находится близко и не нужно никуда долго ехать. В Исландии у меня спрашивают о городе, и я могу отметить в нём только позитивные вещи», — сказал футболист.

По его словам, каждый любитель футбола в Исландии знает о донском клубе.

Сигурдссон также отметил, что после чемпионата мира по футболу, который прошёл в 2018 году в России, были разные варианты продолжения карьеры. Решающую роль сыграла атмосфера в клубе.

«Город, команда и тренер гораздо важнее денег, которые мне предлагали в других командах», — отметил исландский защитник.

ИА REGNUM напоминает, что ФК «Ростов» заключил трансферное соглашение с английским «Фулхэмом» о переходе Сигурдссона в «Ростов» в январе 2018 года. С 2014 года защитник играл за «Краснодар», с августа 2016 года — за «Фулхем», откуда был арендован казанским «Рубином». В казанском клубе Сигурдссон провел первую часть сезона 2017/2018.

В июле текущего года исландский защитник продлил контракт с «Ростовом». Новый контракт рассчитан на два года.