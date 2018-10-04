Роналду не сыграет за сборную Португалии до конца 2018 года

Лиссабон, , 14:18 — REGNUM Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду не сыграет за национальную команду до конца 2018 года. Об этом сообщает O Jogo.

По информации издания, Роналду не примет участия в четырёх матчах португальской команды, которые пройдут в октябре и ноябре. Отмечается, что Роналду сам попросил не вызывать его в сборную.

Напомним, ранее Роналду не был вызван на матчи Лиги наций в сентябре, поскольку решил сосредоточиться на адаптации в «Ювентусе».

В октябре сборная Португалии сыграет в Лиге наций с Польшей, а также проведёт товарищескую игру с Шотландией. В ноябре португальцы встретятся со сборной Италии, а также снова сыграют с Польшей.

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